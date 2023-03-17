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1 час назад

Артиллеристы России уничтожили гаубицу ВСУ на херсонском направлении

ТАССиещё 2

Российские артиллеристы в ночь на пятницу уничтожили гаубицу 2С3 "Акация" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Ингулец в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ночью в районе населенного пункта Ингулец уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери - пятеро погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства.

В четверг артиллерийским огнем в районе села Садовое уничтожен миномет калибра 120 мм с боекомплектом. "Потери - трое погибших военных ВСУ, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести", - уточнил представитель экстренных служб.

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