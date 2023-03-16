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1 час назад

Politico: Украина потеряла более 100 тыс. военных с начала конфликта

ТАССиещё 3

Более 100 тыс. украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат и офицеров, погибли за время конфликта на Украине. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на оценки американских чиновников.

По данным издания, Киев потерял многих солдат в Артемовске (украинское название - Бахмут). Поэтому США сейчас срочно перебрасывают на Украину технику и ускоренными темпами тренируют украинских военных .

Ранее начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Дуглас Симс заявил, что Министерство обороны США провело подготовку более 4 тыс. украинских военнослужащих с начала российской специальной военной операции на Украине. Обучение проходило в том числе и на территории США в Форт-Силле (штат Оклахома), где украинские военные проходили подготовку к применению в бою расчета батареи противовоздушной обороны Patriot.

Армия,Видео,Пентагон,
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