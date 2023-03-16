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40 минут назад

Аксенов: работы по созданию линии обороны в Крыму продолжаются

Газета.Ruиещё 1

Глава республики Крым Сергей Аксенов в интервью газете "Известия" сообщил, что большое количество людей и техники принимают участие в строительстве оборонительной линии в Крыму. По его словам, работы ведутся с использованием передового опыта в данный сфере.

Аксенов сообщил о продолжении работ по созданию линии обороны в Крыму
Фото: Константин Михальчевский/РИА НовостиКонстантин Михальчевский/РИА Новости

В ноябре 2022 года Аксенов заявлял, что местные власти контролируют ведущиеся на полуострове фортификационные работы. После завершения специальной военной операции (СВО) по линиям обороны планируется организовать экскурсии. Аксенов заверил, что поручение президента РФ Владимира Путина будет выполнено и местные жители могут быть уверены, что полуостров находится под надежной защитой.

10 марта Аксенов заявлял, что строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану. Он уточнил, что эта тема не может быть максимально раскрыта в публичном поле. По его словам, строительство оборонительной линии идет "нестандартно". В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская армия может начать контрнаступление через два месяца.

Он также считает, что сопротивление ВСУ в районе Бахмута (российское название Артемовск) – "стратегический успех". Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов уже заявил, что контрнаступление ВСУ может "стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии".

Армия,Михаил Подоляк,Владимир Рогов,Сергей Аксенов,Владимир Путин,
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