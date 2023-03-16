Герасимов и Милли обсудили вызывающие обеспокоенность вопросы

Фото: ТАСС ТАСС

В документе уточняется, что Герасимов и Милли затронули «несколько вопросов, вызывающих обеспокоенность». Батлер не раскрыл подробности их беседы, подчеркнув, что в связи со сложившейся практикой информация конфиденциальна.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что 15 марта генерал Сергей Шойгу и его американский коллега Ллойд Остин провели переговоры, обменявшись мнениями о причинах и последствиях происшествия с крушением беспилотника США над Черным морем. Главы военных ведомств также обратили внимание на важность сохранения диалога между странами для обсуждения кризисных ситуаций. Диалог был инициирован Вашингтоном.