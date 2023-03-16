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26 минут назад

Герасимов и Милли обсудили вызывающие обеспокоенность вопросы

Елена Прошина

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы в сфере безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письменное заявление полковника Дэвида Батлера.

Герасимов и Милли обсудили вызывающие обеспокоенность вопросы
Фото: ТАССТАСС

В документе уточняется, что Герасимов и Милли затронули «несколько вопросов, вызывающих обеспокоенность». Батлер не раскрыл подробности их беседы, подчеркнув, что в связи со сложившейся практикой информация конфиденциальна.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что 15 марта генерал Сергей Шойгу и его американский коллега Ллойд Остин провели переговоры, обменявшись мнениями о причинах и последствиях происшествия с крушением беспилотника США над Черным морем. Главы военных ведомств также обратили внимание на важность сохранения диалога между странами для обсуждения кризисных ситуаций. Диалог был инициирован Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что средства контроля ВКС РФ утром 14 марта зафиксировали в районе Крымского полуострове полет беспилотника MQ-9 США. Аппарат нарушил границы района «временного режима использования воздушного пространства», установленного в связи с боевыми действиями на Украине. Как заявили в ведомстве, беспилотник потерял высоту и разбился в результате неудачного маневрирования. Российская сторона не сбивала аппарат собственными силами, говорится в сообщении.

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