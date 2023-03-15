Экс-командующий ЧФ назвал риски поднятия упавшего беспилотника США

Адмирал Владимир Комоедов рассказал, что российские военные специалисты в состоянии поднять со дна Черного моря американский беспилотник MQ-9 Reaper. Он добавил, что при проведении операции следует учитывать риск атаки со стороны ВСУ, пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что адмирал Комоедов в 1998-2002 годах командовал Черноморским флотом РФ.

Военачальник пояснил, что у России есть необходимая техника для того, чтобы поднять Reaper. В частности, манипуляторы «Веном», «Тайгер», «Пантера-ПРО», различные беспилотные подводные аппараты

Вместе с тем, уточнил адмирал, проведение «подобной экспедиции» сопряжено с риском атаки со стороны Киева. Он уточнил, что ВСУ могут направить морские беспилотники и диверсантов.

Комоедов подчеркнул, что следует тщательно спланировать все этапы операции, продумать, какие силы и средства будут задействованы. Кроме того, необходимо организовать оборону участка, на котором она будет проводиться.