Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал инцидент с беспилотником над Черным морем. Он отметил, что ВВС США продолжат летать везде, где это дозволяется в рамках международного права, пишет РИА «Новости».

Глава Пентагона отметил, что инцидент с MQ-9 не отразится на планах ведомства. Он добавил, что Соединенные Штаты продолжат действовать повсеместно.

По его мнению, Россия, в свою очередь, «должна применять свои военные самолеты безопасным и профессиональным образом».

Ранее сообщалось, что над акваторией Черного моря потерпел крушение разведывательный беспилотник США.

В США обвинили в гибели БПЛА российских военных летчиков, которые якобы совершали недопустимые маневры рядом с MQ-9.

В Минобороны РФ подчеркнули, что истребители ВКС РФ были подняты с целью идентификации воздушного судна. Они не приближались к нему и не применяли оружие.