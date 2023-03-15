В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
41 минуту назад

В Пентагоне призвали российских пилотов летать «безопасно и профессионально»

Илья Родин

Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал инцидент с беспилотником над Черным морем. Он отметил, что ВВС США продолжат летать везде, где это дозволяется в рамках международного права, пишет РИА «Новости».

Глава Пентагона отметил, что инцидент с MQ-9 не отразится на планах ведомства. Он добавил, что Соединенные Штаты продолжат действовать повсеместно.

По его мнению, Россия, в свою очередь, «должна применять свои военные самолеты безопасным и профессиональным образом».

США усомнились в возможности достать рухнувший в Черное море БПЛА

Ранее сообщалось, что над акваторией Черного моря потерпел крушение разведывательный беспилотник США.

В США обвинили в гибели БПЛА российских военных летчиков, которые якобы совершали недопустимые маневры рядом с MQ-9.

В Минобороны РФ подчеркнули, что истребители ВКС РФ были подняты с целью идентификации воздушного судна. Они не приближались к нему и не применяли оружие.

Уточняется, что Пентагон принял меры к тому, чтобы обломки аппарата «не попали в чужие руки».

Армия,Видео,Ллойд Остин,Минобороны России,Пентагон,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий