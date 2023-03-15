На Украине признали нехватку квалифицированных кадров в ВСУ

«Профессиональных военных не хватает, особенно, в младшем командирском звене — сержанты, командиры взводов. (…) Сейчас многие новые бригады и батальоны, которые еще ни разу не были в бою, учатся воевать на практике», — сообщил он, упоминая статью газеты The Washington Post.