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13 минут назад

На Украине признали нехватку квалифицированных кадров в ВСУ

Lenta.ru

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) не хватает профессиональных военных. О дефиците квалифицированных кадров заявил экс-советник президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович в Telegram.

На Украине признали нехватку квалифицированных кадров в ВСУ
Фото: 

«Профессиональных военных не хватает, особенно, в младшем командирском звене — сержанты, командиры взводов. (…) Сейчас многие новые бригады и батальоны, которые еще ни разу не были в бою, учатся воевать на практике», — сообщил он, упоминая статью газеты The Washington Post.

Ранее издание отметило, что на Западе сомневаются в возможностях украинской армии наступать из-за потерь подготовленных частей и нехватки боеприпасов. Как сообщалось, качество ВСУ за последний год значительно упало. В материале указывается, что характеристики армии республики изменил приток неопытных призывников.

Армия,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,
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