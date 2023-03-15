На Украине признали нехватку квалифицированных кадров в ВСУ

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) не хватает профессиональных военных. О дефиците квалифицированных кадров заявил экс-советник президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович в Telegram.
«Профессиональных военных не хватает, особенно, в младшем командирском звене — сержанты, командиры взводов. (…) Сейчас многие новые бригады и батальоны, которые еще ни разу не были в бою, учатся воевать на практике», — сообщил он, упоминая статью газеты The Washington Post.
Ранее издание отметило, что на Западе сомневаются в возможностях украинской армии наступать из-за потерь подготовленных частей и нехватки боеприпасов. Как сообщалось, качество ВСУ за последний год значительно упало. В материале указывается, что характеристики армии республики изменил приток неопытных призывников.