Мобилизация: последние новости на сегодня 15 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 15 марта 2023, в материале «Рамблера».

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Статус полученных в 27 лет военных билетов при новом возрасте призыва разъяснили

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Если в России мужчина до 30 лет не служил в армии, но имеет на руках военный билет, полученный им по достижению 27 лет, то он попадает под призыв по новому законопроекту о повышении призывного возраста, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, который является соавтором инициативы.

Он напомнил, что в следующем году будут призывать в армию с 19 лет, еще спустя год — с 20 лет, в 2026 году — с 21 года и до 30 лет. При этом если россиянин служил в армии, но подходит по возрасту, то он не попадает под призыв.

При этом, по словам депутата, если гражданин не служил, но имеет военный билет и находится в запасе и он подходит по возрасту и по физическому состоянию здоровья, то он попадает под призыв.

Кадыров призвал не бояться мобилизации

Россиянам ненужно бояться мобилизации, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, те, кто не умеет держать оружие в руках, могут призваться в части обеспечения. В этом случае, по его словам, они тоже будет считаться бойцами и «им также хвала и почет».

Политик написал, что гордится добровольцами, которые приезжают в университет спецназа. Там их обучают и выдают необходимую амуницию. При этом Министерство обороны РФ обеспечивает всех военнослужащих необходимым комплектом оружия и боеприпасов. Тех, кто «заставляет жаловаться натовских наемников», глава Чечни назвал настоящими мужчинами.

Он также призвал не обращать внимание на прозападные СМИ, сообщающие о слабости армии России. В противном случае блок НАТО одержал бы победу над российской армией. Кадыров отметил, что верховный главнокомандующий «держит руку на пульсе и в обиду Отчизну не даст».

Песков сообщил, что в Кремле не обсуждается подготовка новой волны мобилизации

Российские власти не обсуждают возможность проведения второй волны мобилизации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, таких обсуждений нет.

Данные разговоры появились после сообщений воронежских властей о вручении повесток мужчинам по месту проживания и на работе. В правительстве региона заявили, что единственная цель мероприятия — уточнение данных воинского учета.