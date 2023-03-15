В Минобороны заявили об успехах на Купянском направлении

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6 минут назад

Минобороны: Российские военные взяли под контроль часть промзоны на Купянском направлении

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Российские силы установили контроль над частью промышленной зоны на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооруженных сил России Сергей Зыбинский.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зыбинский уточнил РИА «Новости», что подразделения шестой общевойсковой армии силами шести штурмовых групп «взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами».

Кроме того, российские бойцы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу. В результате была сорвана переброска резервов ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области.

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Ранее в среду сообщалось, что украинских мобилизованных, принудительно включенных в состав вооруженных сил Украины, в наручниках свозят в район города Купянск Харьковской области.

Армия,СВО,Пентагон,
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