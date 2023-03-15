В Минобороны заявили об успехах на Купянском направлении

Российские силы установили контроль над частью промышленной зоны на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооруженных сил России Сергей Зыбинский.

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Зыбинский уточнил РИА «Новости», что подразделения шестой общевойсковой армии силами шести штурмовых групп «взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами».

Кроме того, российские бойцы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу. В результате была сорвана переброска резервов ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области.