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1 час назад

Госдеп одобрил возможную продажу Польше ракет Hellfire на $150 млн

Газета.Ruиещё 3

Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польше ракет Hellfire и других систем на $150 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) американского Министерства обороны.

Госдеп одобрил возможную продажу Польше ракет Hellfire на $150 млн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уточняется, что Польша ранее запрашивала разрешение на покупку у США 800 таких ракет и иных систем.

Ранее агентство заявляло, что Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов для американских истребителей F-16 и другого снаряжения на сумму около $619 млн. Таким образом, заявили в ведомстве, США планируют поддержать усилия Тайваня по модернизации Вооруженных сил и поддержанию надежного оборонного потенциала.

Армия,Госдеп США,
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