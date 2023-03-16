Госдеп одобрил возможную продажу Польше ракет Hellfire на $150 млн

Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польше ракет Hellfire и других систем на $150 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) американского Министерства обороны.
Уточняется, что Польша ранее запрашивала разрешение на покупку у США 800 таких ракет и иных систем.
Ранее агентство заявляло, что Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов для американских истребителей F-16 и другого снаряжения на сумму около $619 млн. Таким образом, заявили в ведомстве, США планируют поддержать усилия Тайваня по модернизации Вооруженных сил и поддержанию надежного оборонного потенциала.