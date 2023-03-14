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29 минут назад

Жителей Воронежа предупредили о вручении повесток для проверки данных в военкоматах

ТАСС

Сотрудники военного комиссариата Воронежской области и муниципалитетов региона вручат мужчинам по месту проживания и на их работе повестки. Это нужно для уточнения данных воинского учета. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Жителей Воронежа предупредили о вручении повесток для проверки данных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона. Особо подчеркнем, что единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах. Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточняется в сообщении, работодатель обязан отпустить сотрудника в военкомат по врученной повестке, после чего он должен вернуться к выполнению трудовых обязанностей.

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