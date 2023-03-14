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25 минут назад

Пригожин заявил о подготовке ВСУ контрнаступления в районе Артемовска

Lenta.ruиещё 3

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, передает РИА Новости.

Пригожин заявил о подготовке ВСУ контрнаступления в районе Артемовска
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, ВСУ готовят в районе города четыре удара.

«Два удара придутся во фланги плюс два удара, рассекающие нашу группировку... Они планируют, безусловно, отсечь группировку ЧВК «Вагнер» и таким образом те задачи, которые мы выполняем в Артемовске, свести к нулю», — пояснил он.

Пригожин заявил, что в настоящий момент подразделения ЧВК находятся неподалеку от городской администрации. Он также отметил, что в районе Артемовска постоянно дислоцируются порядка 50 тысяч украинских военнослужащих, из которых 12-20 тысяч — в черте города.

В Киеве приняли решение по обороне Артемовска

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего ВСУ. В ходе него было принято решение о дальнейшем удерживании Артемовска.

Армия,Евгений Пригожин,Владимир Зеленский,
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