Пригожин заявил о подготовке ВСУ контрнаступления в районе Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, передает РИА Новости.

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По его словам, ВСУ готовят в районе города четыре удара.

«Два удара придутся во фланги плюс два удара, рассекающие нашу группировку... Они планируют, безусловно, отсечь группировку ЧВК «Вагнер» и таким образом те задачи, которые мы выполняем в Артемовске, свести к нулю», — пояснил он.

Пригожин заявил, что в настоящий момент подразделения ЧВК находятся неподалеку от городской администрации. Он также отметил, что в районе Артемовска постоянно дислоцируются порядка 50 тысяч украинских военнослужащих, из которых 12-20 тысяч — в черте города.