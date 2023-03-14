Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава планирует передать Украине свои истребители МиГ-29 в течение четырех-шести недель. Об этом сообщает wPolityce.
Моравецкий заявил, что Польша готова передать Украине истребители в составе международной коалиции.
«МиГ-29, которые есть у нас в Польше и которые сейчас служат в наших ВВС, - мы готовы поставить эти самолеты и я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно», - подчеркнул премьер.
При этом, по его мнению, ВСУ будут стремиться к стандартам НАТО и в будущем захотят использовать F-16.
Глава офиса президента Польши Павел Шрот заявил Rzeczpospolita, что речь идет о переброске «небольшого количества» МиГ-29.
Пока ни одна из западных стран не предоставила Украине истребители.
Глава МИД Нидерландов Вопке Хекстра ранее заявил, что власти страны рассмотрят вопрос о поставках истребителей F-16 Киеву. Он подчеркнул, что Нидерланды открыты и у них «нет табу».
Глава МИД Словакии Растислав Качер заявлял, что его страна готова передать Киеву свои МиГ-29.