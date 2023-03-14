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24 минуты назад

В Польше назвали сроки передачи Украине МиГ-29

Мария Иванова

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава планирует передать Украине свои истребители МиГ-29 в течение четырех-шести недель. Об этом сообщает wPolityce.

Моравецкий заявил, что Польша готова передать Украине истребители в составе международной коалиции.

«МиГ-29, которые есть у нас в Польше и которые сейчас служат в наших ВВС, - мы готовы поставить эти самолеты и я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно», - подчеркнул премьер.

При этом, по его мнению, ВСУ будут стремиться к стандартам НАТО и в будущем захотят использовать F-16.

Глава офиса президента Польши Павел Шрот заявил Rzeczpospolita, что речь идет о переброске «небольшого количества» МиГ-29.

Пока ни одна из западных стран не предоставила Украине истребители.

Бен Уоллес рассказал, когда Киев получит современные истребители

Глава МИД Нидерландов Вопке Хекстра ранее заявил, что власти страны рассмотрят вопрос о поставках истребителей F-16 Киеву. Он подчеркнул, что Нидерланды открыты и у них «нет табу».

Глава МИД Словакии Растислав Качер заявлял, что его страна готова передать Киеву свои МиГ-29.

Армия,Видео,Растислав Качер,Матеуш Моравецкий,Бен Уоллес,НАТО,
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