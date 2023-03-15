Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила в районе Успеновки Запорожской области украинский вертолет Ми-8. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он добавил, что за сутки российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось перехватить 15 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Кроме того, были уничтожены семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Окопа и Двуречного Харьковской области, Первомайска и Покровского Луганской народной республики (ЛНР), Егоровки Донецкой народной республики (ДНР), а также в небе над селом Балочки Запорожской области.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8953 единицы военной автомобильной спецтехники, 4363 орудия полевой артиллерии и минометов, 1059 боевых машин РСЗО, 8303 танка и других боевых бронемашин, 412 зенитных ракетных комплексов, 3425 беспилотников, 401 самолет и 221 вертолета ВСУ.