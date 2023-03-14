Губернатор Гладков сообщил, что в Белгородским районе сбит беспилотник

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник над Белгородским районом.

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По его словам, последствия на земле уточняются. Как заявил глава региона, согласно предварительной информации, пострадавших нет.

«Есть разрушения — осколки БПЛА упали на крышу гаража частного жилого домовладения», — написал он в Telegram.

По его словам, сотрудники всех оперативных служб отправились на место.

14 марта Telegram-канал Mash сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по Брянскому химическому заводу в районе города Сельцо.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.