Mash: беспилотник ВСУ атаковал Брянский химический завод

Telegram-канал Mash утверждает, что беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по Брянскому химическому заводу в районе города Сельцо.

«Безуспешно — БПЛА сбила российская система «Панцирь» в нескольких километрах от места предполагаемого удара», — говорится сообщении.

По данным портала, дрон был запущен с территории Украины на границе с Брянской областью. В настоящее время место падения БПЛА оцеплено оперативными службами, саперы изучают обломки, рассказал Mash.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что ВСУ применяют под Артемовском в ДНР дроны-камикадзе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.