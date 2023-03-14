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59 минут назад

Mash: беспилотник ВСУ атаковал Брянский химический завод в городе Сельцо

Газета.Ruиещё 4

Telegram-канал Mash утверждает, что беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по Брянскому химическому заводу в районе города Сельцо.

Mash: беспилотник ВСУ атаковал Брянский химический завод
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Безуспешно — БПЛА сбила российская система «Панцирь» в нескольких километрах от места предполагаемого удара», — говорится сообщении.

По данным портала, дрон был запущен с территории Украины на границе с Брянской областью. В настоящее время место падения БПЛА оцеплено оперативными службами, саперы изучают обломки, рассказал Mash.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что ВСУ применяют под Артемовском в ДНР дроны-камикадзе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Группа дронов попыталась атаковать Брянский аэропорт

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Происшествия,Владимир Путин,
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