В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
1 час назад

В США заявили об истощении запасов оружия из-за поддержки Украины

Никита Бородкин

Губернатор штата Флорида, возможный кандидат в президенты США от республиканцев Рон Десантис заявил, что арсеналы оружия Соединенных Штатов быстро сокращаются. Как сообщает The Wall Street Journal, политик считает, что Вашингтон не должен отдавать предпочтение поддержке эскалации военных действий на Украине, в то время как внутри страны копятся проблемы.

В США заявили об истощении запасов оружия из-за поддержки Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Десантиса, США отдало приоритет вмешательству в военный конфликт, в то время как десятки тысяч американцев ежегодно гибнут от наркотиков, а арсеналы оружия, которые имеют «решающее значение для безопасности», быстро истощаются.

Ранее губернатор Флориды заявлял, что конфликт на Украине не относится к числу национальных интересов США. По мнению Десантиса, у США есть много более важных проблем — обеспечение безопасности собственных границ, укрепление боеготовности вооруженных сил, энергетическая безопасность и независимость, а также сдерживание растущей экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая.

Отметим, что против дальнейшей поддержки Киева выступал и другой член Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп. Он пообещал в случае своего избрания в 2024 году приложить максимальные усилия для скорейшего завершения конфликта.

Армия,Рон Десантис,Дональд Трамп,Республиканская партия США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий