Губернатор штата Флорида, возможный кандидат в президенты США от республиканцев Рон Десантис заявил, что арсеналы оружия Соединенных Штатов быстро сокращаются. Как сообщает The Wall Street Journal, политик считает, что Вашингтон не должен отдавать предпочтение поддержке эскалации военных действий на Украине, в то время как внутри страны копятся проблемы.

По словам Десантиса, США отдало приоритет вмешательству в военный конфликт, в то время как десятки тысяч американцев ежегодно гибнут от наркотиков, а арсеналы оружия, которые имеют «решающее значение для безопасности», быстро истощаются.

Ранее губернатор Флориды заявлял, что конфликт на Украине не относится к числу национальных интересов США. По мнению Десантиса, у США есть много более важных проблем — обеспечение безопасности собственных границ, укрепление боеготовности вооруженных сил, энергетическая безопасность и независимость, а также сдерживание растущей экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая.