Мобилизация: последние новости на сегодня 14 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 14 марта 2023, в материале «Рамблера».

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Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал граждан России перестать бояться частичной мобилизации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Не стоит бояться мобилизации. Можно призваться в части обеспечения, если не умеете держать оружие», — посоветовал он, добавив, что такие солдаты тоже достойны почестей и славы.

Кадыров также посоветовал не обращать внимание на «всякие прозападные СМИ», обвиняя их в желании выставить Россию в дурном свете. Он задался вопросом, если в рядах Вооруженных сил РФ все так плохо, как они пишут, то почему НАТО не может с ними справиться.

«Все хорошо, граждане, не переживайте. Ошибки учтены, тактика работает, страна развивается», — написал глава Чечни.

Мобилизованные из ХМАО пожаловались на проблемы с поставками амуниции

Мобилизованные граждане из Ханты-Мансийского автономного округа заявили, что не получили обещанную военную помощь. Один из военнослужащих рассказал, что руководство так и не выдало им глушители, бытовые генераторы и приборы ночного видения, пишет URA.RU.

Издание обратилось в департамент региональной безопасности за комментарием. Там заверили, что постоянно поддерживают связь с военными и не получали от них жалоб по доставке снаряжения.

«Сигналов о том, что имущество не было доставлено несущим службу, не поступало. Информация об этом не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Источник издания в правительстве округа предположил, что в обращении речь может идти об имуществе, которое направляют сторонние организации.

Добровольцы и мобилизованные из Карелии получают около 200 тысяч рублей

Мобилизованные для участия в боях на Украине из Карелии получают примерно 200 тысяч рублей. Сумма состоит из двух военных окладов и социальных выплат, пишет «Республика».