Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом пишет агентство Yonhap, ссылаясь на военных Южной Кореи.

"Военные Сеула заявили, что КНДР произвела пуск неопределенной баллистической ракеты в сторону Японского моря в четверг", - сказано в сообщении.

Позже факт запуска, предположительно, баллистической ракеты подтвердили и в службе безопасности на море Японии. Ранее сообщалось, что Северная Корея 12 марта запустила две стратегические крылатые ракеты с подводной лодки. 7 марта разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что КНДР может провести крупномасштабные военные учения в марте или апреле и испытать свою новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).