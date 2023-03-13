На Западе заявили о тупике ЕС в вопросе поставок Украине натовских снарядов

Европейский союз (ЕС) зашел в тупик в вопросе поставок необходимых Украине натовских снарядов калибра 155 миллиметров, об этом заявило западное агентство Bloomberg.

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«ЕС... застопорился на вопросе о том, как предоставить Киеву снаряды калибром 155 миллиметров, которые ей нужны в этом году», — отмечается в публикации.

Агентство указало, что необходимые Украине боеприпасы производятся в 11 странах НАТО, однако, по информации источников, неясно, смогут ли предприятия нарастить производство до требуемых объемов в ближайшие месяцы.

Кроме того, непонятно, какое количество снарядов страны Евросоюза могут передать Киеву со своих складов, и насколько их будет достаточно, указали авторы материала.