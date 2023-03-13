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14 минут назад

На Западе заявили о тупике ЕС в вопросе поставок Украине натовских снарядов

Lenta.ru

Европейский союз (ЕС) зашел в тупик в вопросе поставок необходимых Украине натовских снарядов калибра 155 миллиметров, об этом заявило западное агентство Bloomberg.

На Западе заявили о тупике ЕС в вопросе поставок Украине натовских снарядов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«ЕС... застопорился на вопросе о том, как предоставить Киеву снаряды калибром 155 миллиметров, которые ей нужны в этом году», — отмечается в публикации.

Агентство указало, что необходимые Украине боеприпасы производятся в 11 странах НАТО, однако, по информации источников, неясно, смогут ли предприятия нарастить производство до требуемых объемов в ближайшие месяцы.

Кроме того, непонятно, какое количество снарядов страны Евросоюза могут передать Киеву со своих складов, и насколько их будет достаточно, указали авторы материала.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз готов передать Украине снаряды из оставшихся запасов на европейских складах. По его словам, министры обороны стран ЕС согласились с необходимостью срочных поставок Киеву артиллерийских боеприпасов, в том числе 155-миллиметровых и 152-миллиметровых.

Армия,Жозеп Боррель,НАТО,ЕС,
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