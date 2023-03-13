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23 минуты назад

Пентагон захотел купить 28 систем HIMARS

Елена Прошина

Минобороны США в рамках проекта бюджета на 2024 финансовый год запросило у конгресса почти 180 миллионов долларов на закупку 28 реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом следует из текста документа.

Пентагон захотел купить 28 систем HIMARS
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно проекту, общая стоимость оборонных закупок США в 2024 году составит порядка 179 миллионов 230 тысяч долларов. Помимо HIMARS, Пентагон запросил средства на приобретение 541 противотанкового комплекса Javelin (почти 200 миллионов долларов), пяти тысяч управляемых реактивных снарядов (около 886,3 миллионов долларов) и примерно 366 ракет сокращенной дальности поражения MLRS (около 10,3 миллионов долларов).

Белый дом опубликовал проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год на минувшей неделе. Главной угрозой в нем указан Китай.

Армия,Пентагон,
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