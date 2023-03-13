В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
14 минут назад

Италия обвинила ЧВК «Вагнер» в наплыве мигрантов

Lenta.ruиещё 1

Представители частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» стоят за резким увеличением числа судов, на которых мигранты пытаются пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Европу. Так считает министр обороны Италии Гвидо Крозетто, цитату приводит Reuters.

Италия обвинила ЧВК «Вагнер» в наплыве мигрантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, теперь можно уверенно сказать, что экспоненциальное увеличение числа мигрантов, отплывающих от берегов Африки, в немалой степени является частью четкой стратегии гибридной войны, которую реализует "Вагнер"», — считает министр.

Он добавил, что ЧВК может пользоваться влиянием, приобретенным в африканских странах. Крозетто предположил, что это могло стать ответом на поддержку Украины со стороны ряда европейских стран.

Reuters обратилось к представителям ЧВК за комментарием.

С начала года в Италию попытались попасть 20 тысяч мигрантов. В прошлом году в тот же период речь шла о 6,1 тысяче нелегалов.

Армия,Гвидо Крозетто,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий