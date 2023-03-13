США, Британия и Австралия разработают новую атомную подлодку

США, Великобритания и Австралия планируют разработать новую подводную лодку с ядерной силовой установкой и конвенциональным оружием.

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Об этом заявил на брифинге советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал разработку новой подлодки окончательной целью трёхстороннего партнёрства AUKUS.

Также в американской администрации заявили, что США отправят Австралии не менее трёх подлодок класса Virginia в 2030-х годах.