Закон об изменении возраста призывника внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий поэтапное повышение призывного возраста в России. Текст документа размещен в базе законодательной деятельности нижней палаты российского парламента. В случае утверждения этих нововведений они вступят в силу 1 января будущего года.

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В законопроекте сказано, что решение о призыве на военную службу может быть принято в отношении граждан мужского пола в возрасте до 30 лет, состоящих либо обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе.

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Для таких россиян предлагается ввести следующий порядок исполнения конституционного долга. Для тех, кто должен идти в армию нынешней весной и осенью, призывной возраст останется неизменным. Если молодому человеку к тому времени исполнится 18 лет и не будет отсрочки, его поставят в солдатский строй.

А с будущего года в России заработает переходный период. С 1 января по 31 декабря 2024-го призыву на военную службу будут подлежать граждане от 19 до 30 лет. С 1 января по 31 декабря 2025 года призывной возраст определили с 20 до 30 лет. А с 1 января 2026-го и далее - с 21 года до 30 лет.

В скорректированном законе предлагается также прописать, что граждане, достигшие 18 лет после 1 января 2024 года, решившие пройти призывную службу ранее наступления соответствующего возраста, и подавшие в военкомат соответствующее заявление, подлежат набору в армию.

В проекте закона есть важное уточнение о предоставлении отсрочек от казармы. Предлагается установить, что те, кто их имел до нововведений, смогут ими пользоваться до истечения срока действия или до исчезновения оснований для отсрочки.

Кроме того, в проекте сказано, что его положения коснутся военнообязанных, которые до достижения 30 лет приобрели гражданство РФ и в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона "О воинской обязанности и военной службе" встали на воинский учет. По статистике, таких в России набирается около 2 тысяч в год.

В пояснительной записке к документу отмечается, что его реализация позволит государству ежегодно экономить на медосвидетельствовании призывников, получающих общее или среднее профобразование, почти 640 миллионов рублей.

Речь примерно о 675 тысячах призывников, получивших отсрочку от армии для продолжения учебы. Из них более 35 тысяч обучаются по программам общего образования, еще почти 390 тысяч - среднего профессионального.

Напомним, что с предложением увеличить возраст призыва в армию выступил министр обороны Сергей Шойгу. В декабре прошлого года в присутствии главы государства он так сформулировал это предложение: "При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет".

После этих слов призывная тема сразу стала одной из самых обсуждаемых в стране. Что касается авторов соответствующей законодательной инициативы, то ими стали председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его первый зам Андрей Красов и заместитель Юрий Швыткин.

Строго говоря, такое решение назрело давно. А специальная военная операция лишь подтолкнула руководство минобороны к необходимости не откладывать его в долгий ящик.