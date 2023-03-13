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29 минут назад

СМИ: в Арктике столкнулись интересы России и США

Илья Родин

Геополитические интересы России и США столкнулись в Арктике, рассказали в статье для Bloomberg обозреватели Наталья Дроздяк и Даниэль Бохов. Они пояснили, что это обусловлено наличием в регионе большого количества ресурсов.

Авторы статьи пояснили, что в настоящее время все еще идет изучение Арктики. Вместе с тем, даже предварительная оценка показывает, что в макрорегионе содержится до одной четверти мировых запасов нефти и природного газа.

В частности, по данным Геологической службы США, около 90 млрд баррелей неразведанной нефти и 1670 трлн кубических футов неразведанного газа могут находиться за Полярным кругом, наряду с металлами и полезными ископаемыми, необходимыми для электрификации.

Кроме того, морские маршруты, по мере таяния льдов, позволят сократить логистику на дни, а в ряде случаев - на недели, уточняют аналитики.

По данным обозревателей, руководство НАТО обеспокоено тем, что Россия усиливает присутствие в арктическом регионе, восстанавливает военные базы, перебрасывает атомные подводные лодки.

Командующий ВМФ Норвегии контр-адмирал Руне Андерсен полагает, что НАТО может столкнуться в лице России с нацией, которая «продемонстрировала как готовность, так и способность использовать военную силу в агрессивной манере».

Соответственно, считает военачальник, альянсу необходимо подготовиться к сдерживанию этой силы, к противостоянию с ней.

Контр-адмирал добавил, что не следует забывать также о российских атомаринах. По его мнению, Россия в этой сфере сможет «представить своего рода асимметричную угрозу против более могущественного западного альянса».

Армия,Видео,НАТО,
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