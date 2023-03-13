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21 минуту назад

WSJ назвала причины больших потерь ВСУ в Артемовске

Газета.Ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в Артемовске (украинское название — Бахмут) из-за отсутствия возможности эвакуировать раненых и проблем с дорогами для движения техники. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По информации WSJ, мощенные дороги, которые ведут в город, больше недоступны, а по альтернативным дорогам может передвигаться не вся техника.

Командир ВСУ завил о вероятности окружения украинской армии в Артемовске

«Украинские войска несут большие потери в Бахмуте, особенно сейчас, когда мощеные дороги больше недоступны для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, а альтернативные грунтовые дороги непроходимы для многих колесных транспортных средств», — говорится в материале газеты.

13 марта командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что ситуация в Артемовске остается сложной.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в Артемовске «обстановка очень тяжелая» из-за того, что украинские войска постоянно «подкидывают» резервы.

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