WSJ назвала причины больших потерь ВСУ в Артемовске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в Артемовске (украинское название — Бахмут) из-за отсутствия возможности эвакуировать раненых и проблем с дорогами для движения техники. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По информации WSJ, мощенные дороги, которые ведут в город, больше недоступны, а по альтернативным дорогам может передвигаться не вся техника.

«Украинские войска несут большие потери в Бахмуте, особенно сейчас, когда мощеные дороги больше недоступны для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, а альтернативные грунтовые дороги непроходимы для многих колесных транспортных средств», — говорится в материале газеты.

13 марта командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что ситуация в Артемовске остается сложной.