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32 минуты назад

На Украине назвали сложной ситуацию в Артемовске

Никита Бородкин

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что ситуация в Артемовске (украинская сторона называет город Бахмутом) «остается сложной». Об этом сообщает «Лента.ру».

Сырский отметил, что штурмовые отряды российских войск наступают сразу по нескольким направлениям. Несмотря на это, украинские военные продолжают держать оборону города.

Напомним, что Артемовск находится на подконтрольной украинским властям части ДНР к северу от Горловки. Он считается важным транспортным узлом для снабжения ВСУ в Донбассе.

Зеленский: сражение за Артемовск стало одним из самых тяжелых для украинской армии

Ранее командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский заявлял, что украинская армия может оказаться в «котле» в Артемовске. По его словам, Вооруженные силы РФ в первую очередь пытаются нарушить логистику и уничтожить пути снабжения в городе. Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко также накануне рассказывал, что российским войскам удалось занять выгодные позиции в промышленной зоне Артемовска.

Армия,Видео,Денис Ярославский,Александр Сырский,Андрей Марочко,
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