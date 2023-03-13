Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что ситуация в Артемовске (украинская сторона называет город Бахмутом) «остается сложной». Об этом сообщает «Лента.ру».

Сырский отметил, что штурмовые отряды российских войск наступают сразу по нескольким направлениям. Несмотря на это, украинские военные продолжают держать оборону города.

Напомним, что Артемовск находится на подконтрольной украинским властям части ДНР к северу от Горловки. Он считается важным транспортным узлом для снабжения ВСУ в Донбассе.