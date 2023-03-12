Авария в Греции создала проблемы с перевозкой военной техники

— Огромная потребность в возобновлении работы, независимой от остальной национальной сети, железной дороги в Эвросе и начало грузовых рейсов в/из восточной и северной Европы, ситуация в порту Александруполис и на дорожной сети становящейся невыносимой, — написал он в Twitter.