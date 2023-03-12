Авария в Греции создала проблемы с перевозкой военной техники

Прекращение железнодорожного сообщения в Греции после недавней аварии затруднило перевозки военной техники в Восточную и Северную Европу из порта Александруполиса. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил начальник порта Константинос Хаджимихаил.
— Огромная потребность в возобновлении работы, независимой от остальной национальной сети, железной дороги в Эвросе и начало грузовых рейсов в/из восточной и северной Европы, ситуация в порту Александруполис и на дорожной сети становящейся невыносимой, — написал он в Twitter.
Александруполис используется для снабжения НАТО на восточном фланге.
Столкновение поездов произошло незадолго до полуночи 28 февраля в районе греческого населенного пункта Эвангелизмос около города Лариса. Три вагона пассажирского поезда перевернулись, после чего возник пожар. Поезд следовал из Афин в Салоники.