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43 минуты назад

Авария в Греции создала проблемы с перевозкой военной техники

Вечерняя Москва

Прекращение железнодорожного сообщения в Греции после недавней аварии затруднило перевозки военной техники в Восточную и Северную Европу из порта Александруполиса. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил начальник порта Константинос Хаджимихаил.

Авария в Греции создала проблемы с перевозкой военной техники
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Огромная потребность в возобновлении работы, независимой от остальной национальной сети, железной дороги в Эвросе и начало грузовых рейсов в/из восточной и северной Европы, ситуация в порту Александруполис и на дорожной сети становящейся невыносимой, — написал он в Twitter.

Десятки пострадавших: в Греции столкнулись два поезда

Александруполис используется для снабжения НАТО на восточном фланге.

Столкновение поездов произошло незадолго до полуночи 28 февраля в районе греческого населенного пункта Эвангелизмос около города Лариса. Три вагона пассажирского поезда перевернулись, после чего возник пожар. Поезд следовал из Афин в Салоники.

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