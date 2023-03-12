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27 минут назад

Истребители ВВС Израиля нанесли удар по Сирии, три человека погибли

RT на русскомиещё 1

Два израильских истребителя нанесли ракетный удар по Сирии, три человека погибли, заявил замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

Истребители ВВС Израиля нанесли удар по Сирии, три человека погибли
Фото: 

«Два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из северной части Ливана нанесли ракетный удар, вследствие которого в населённых пунктах Масьяф и Сафсафа, повреждены здания научно-исследовательских центров», — цитирует его РИА Новости.

Гуринов отметил, что по данным сирийской стороны, три человека погибли.

7 марта четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли ракетный удар из акватории Средиземного моря по сирийскому аэропорту Алеппо.

Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что авиаудар Израиля значительно усложнил доставку гумпомощи.

Армия,Фархан Хак,ООН,
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