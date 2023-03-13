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30 минут назад

Украинский генерал Сырский заявил, что ситуация вокруг Артёмовска остаётся сложной

RT на русскомиещё 2

Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артёмовска (Бахмута) остаётся сложной, заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский.

Как пишет РИА Новости, слова Сырского приводит украинский ресурс Military Media Center в Telegram-канале.

При этом он утверждает, что украинские войска продолжают держать оборону города.

Зеленский: сражение за Артемовск стало одним из самых тяжелых для украинской армии

11 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы находятся в 1,2 км от центра Артёмовска.

Ранее командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что украинские военные могут оказаться в котле в ДНР, как это было в Дебальцево в 2015 году.

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