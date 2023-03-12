В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
44 минуты назад

Командир ВСУ завил о вероятности окружения украинской армии в Артемовске

Lenta.ruиещё 3

Украинская армия может попасть в «котел» в Артемовске (украинское название — Бахмут), как это было в Дебальцево в Донецкой народной республике (ДНР) в 2015 году. Об этом в эфире «Эспрессо ТВ» заявил командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский.

«Без логистики нет ни ротации, ни подвоза боеприпасов. Враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику», — отметил он. По его словам, командование понимает, что в Артемовске может сложиться ситуация аналогичной в Дебальцево.

Он также сообщил, что в городе идут бои практически за каждый дом. «Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет не более четырех километров», — добавил Ярославский.

Названы преимущества России в конфликте на Украине

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что, оказавшись в оперативном окружении, Артемовск стал новым котлом для подразделений ВСУ. По его словам, практически все дороги, ведущие к городу, контролируются российскими военными.

Армия,Видео,Денис Ярославский,Ян Гагин,
52
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий