Командир ВСУ завил о вероятности окружения украинской армии в Артемовске

Украинская армия может попасть в «котел» в Артемовске (украинское название — Бахмут), как это было в Дебальцево в Донецкой народной республике (ДНР) в 2015 году. Об этом в эфире «Эспрессо ТВ» заявил командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский.

«Без логистики нет ни ротации, ни подвоза боеприпасов. Враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику», — отметил он. По его словам, командование понимает, что в Артемовске может сложиться ситуация аналогичной в Дебальцево.

Он также сообщил, что в городе идут бои практически за каждый дом. «Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет не более четырех километров», — добавил Ярославский.