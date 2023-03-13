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1 час назад

Пентагон заявил об опережении Китаем России по гиперзвуковому оружию

Lenta.ruиещё 2

Главный научный сотрудник аналитического отдела разведывательного управления Пентагона Пол Фрейстлер заявил, что КНР опережает Россию по разработке гиперзвукового оружия, а также уже мог развернуть способное поражать военные цели США вооружение. Соответствующий материал публикует Bloomberg.

Пентагон заявил об опережении Китаем России по гиперзвуковому оружию
Фото: ТАССТАСС

По данным Пентагона, обе державы провели успешные испытания, но Китай опередил Россию и по вспомогательной инфраструктуре, и по количеству систем гиперзвукового оружия.

Фрейстлер обратил внимание на «резкое продвижение» Китая в разработке ядерных и неядерных гиперзвуковых ракетных технологий благодаря «интенсивным, целенаправленным инвестициям».

В ноябре 2022 года директор программы стратегических систем Военно-морских сил США, вице-адмирал Джонни Вул заявил, что стране срочно требуется догнать Россию и Китай по технологиям гиперзвукового оружия.

Армия,Пентагон,
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