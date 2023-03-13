Пентагон заявил об опережении Китаем России по гиперзвуковому оружию

Главный научный сотрудник аналитического отдела разведывательного управления Пентагона Пол Фрейстлер заявил, что КНР опережает Россию по разработке гиперзвукового оружия, а также уже мог развернуть способное поражать военные цели США вооружение. Соответствующий материал публикует Bloomberg.
По данным Пентагона, обе державы провели успешные испытания, но Китай опередил Россию и по вспомогательной инфраструктуре, и по количеству систем гиперзвукового оружия.
Фрейстлер обратил внимание на «резкое продвижение» Китая в разработке ядерных и неядерных гиперзвуковых ракетных технологий благодаря «интенсивным, целенаправленным инвестициям».
В ноябре 2022 года директор программы стратегических систем Военно-морских сил США, вице-адмирал Джонни Вул заявил, что стране срочно требуется догнать Россию и Китай по технологиям гиперзвукового оружия.