Мобилизация: последние новости на сегодня 12 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 12 марта 2023, в материале «Рамблера».

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В Волгограде мобилизованные и их семьи не будут платить пени за коммунальные услуги

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Мобилизованные граждане и члены их семей в Волгоградской области освобождаются от начисления пени в случае неполного или несвоевременного внесения платы за жилье, коммунальные услуги, а также взноса на капитальный ремонт. Об этом пишет агентство «Городские вести» со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации Волгоградской области.

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров. Для получения льготы нужно собрать несколько документов: заявление мобилизованного или его родственников, документ о заключении военного контракта и свидетельства родства мобилизованного и членов его семьи. Если родственники живут на материальном попечении, им нужно предъявить справки из органов опеки и образовательных учреждений.

Белгородские мобилизованные отличились в ДНР

Мобилизованные граждане Белгородской области проявили себя на службе в ДНР и получили государственные награды. Об этом пишет «Fonar.tv» со ссылкой на заявление губернатора Вячеслава Гладкова.

Он снова встретился с семьями мобилизованных военнослужащих, которые несут службу в ДНР, и рассказал им о ходе переговоров с командованием, а также сотрудниками Министерства обороны РФ и военной прокуратуры. Для проверки был привлечен начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев. Губернатор заверил, что солдатам вскоре передадут часть специального оборудования, а также посылки от родственников.

Ранее бойцы из Белгородской области записали видео, на котором пожаловались, что их обучали как участников территориальной обороны, а отправили выполнять в ДНР боевые задачи штурмовиков.

Вопрос об отсутствии поддержки для иркутских мобилизованных решен

Мобилизованные граждане Иркутской области из полка № 1439 пожаловались на решение командования отправить их на фронт без поддержки. Губернатор Игорь Кобзев заявил, что «вопрос решен». Об этом пишет «Ircity.ru» со ссылкой на его Telegram-канал.

Ролик с жалобой солдат из полка № 1439 к президенту России Владимиру Путину был опубликован в конце февраля. Военнослужащие заявили, что командование сформировало из бойцов территориальной обороны штурмовые подразделения и решило отправить на передовую без поддержки. Губернатор Иркутской области обратился в военную прокуратуру Министерства обороны РФ.

«Вопрос по этому полку решился. Более подробную информацию они сами расскажут родственникам», — позже написал он.