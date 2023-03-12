Стало известно о военных учениях силовиков Абхазии у границ Грузии

Три силовых ведомства Абхазии начали учения в приграничном с Грузией районе. Представители Службы государственной безопасности, Государственной службы охраны и Министерства внутренних дел отрабатывают различные маневры, пишет «МК».

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести личный состав всех силовых структур в усиленный режим несения службы. Учения продлятся до 14 марта включительно. Гражданское население республики попросили не паниковать и не верить ложным сообщениям.

Издание напоминает, что в Тбилиси с 7 марта проходят многотысячные акции протеста. Сперва люди были недовольны законом об иностранных агентах, который парламент страны одобрил в первом чтении. Правящая партия пошла на уступки и отозвала законопроект. Затем люди выступили против обязательного призыва в армию.