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35 минут назад

Стало известно о военных учениях силовиков Абхазии у границ Грузии

Елена Прошина

Три силовых ведомства Абхазии начали учения в приграничном с Грузией районе. Представители Службы государственной безопасности, Государственной службы охраны и Министерства внутренних дел отрабатывают различные маневры, пишет «МК».

Стало известно о военных учениях силовиков Абхазии у границ Грузии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести личный состав всех силовых структур в усиленный режим несения службы. Учения продлятся до 14 марта включительно. Гражданское население республики попросили не паниковать и не верить ложным сообщениям.

Издание напоминает, что в Тбилиси с 7 марта проходят многотысячные акции протеста. Сперва люди были недовольны законом об иностранных агентах, который парламент страны одобрил в первом чтении. Правящая партия пошла на уступки и отозвала законопроект. Затем люди выступили против обязательного призыва в армию.

Власти Абхазии опасаются дестабилизации в Грузии. В настоящий момент Тбилиси и Сухум так и не подписали мирное соглашение.

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Армия,Аслан Бжания,
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