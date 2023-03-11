Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, позывной NOBLE61, совершил ряд агрессивных маневров на расстоянии около 200 километров от Санкт-Петербурга.

Данный тип самолетов ВВС США способен крылатые ракеты класса "воздух - поверхность", а также ядерное оружие.

По данным интернет-сервиса по мониторингу за воздушной обстановкой FlighRadar24, самолет стратегической авиации США взлетел утром 11 марта с испанской авиабазы Moron.

Отработав воздушное маневрирование над Балтийским морем, самолет резко развернулся и ушел в направлении стран Прибалтики. Пройдя над Эстонией, Латвией и Литвой, бомбардировщик вошел в воздушное пространство Польши.

Отметим, что ВВС США довольно регулярно проводят учения стратегической авиации вблизи границ России.