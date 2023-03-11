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47 минут назад

Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

ТАССиещё 1

Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта, распространенном в субботу.

МО РФ заявило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, силами российского миротворческого контингента проводится разбирательство по данному факту.

"Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - заключили в Минобороны.

Армия,Минобороны России,
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