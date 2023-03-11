МО РФ заявило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта, распространенном в субботу.