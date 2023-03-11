Российские силы перерезали последнюю дорогу снабжения ВСУ в Артемовске

Российские силы перерезали последнюю крупную дорогу снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название города — Бахмут). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Крупный путь снабжения украинской группировки войск держат под огневым контролем бойцы ЧВК «Вагнер», из-за чего ВСУ вынуждены пользоваться размытыми проселочными дорогами, говорится в публикации. Там подчеркивается, что российские силы подобрались к трассе вплотную.

Автор канала со ссылкой на сводные данные украинских аналитиков пишет, что силы Украины в Артемовске находятся в критической ситуации, в городе идут тяжелые бои. В частности, на севере складывается сложная для Киева ситуация, так как силы ЧВК расширяют северный флаг на запад, атакуют населенный пункт Богдановка и пытаются обойти Хромовое с востока.

Менее опасна, в свою очередь, ситуация для ВСУ севернее Соледара, на южных окраинах Артемовска идут встречные бои. По предварительным данным, за минувшие сутки российские военные усилили давление восточнее Ивановска с целью перерезать трассу Т0504 и взять ее под контроль на отдельных участках.

«Фактически трасса уже не одну неделю не является проездной, и задействуются альтернативные пути. Но остаться с узкой "горловиной" для снабжения — это крайне опасно», — говорится в сообщении.

Сражение за город продолжается уже более семи месяцев — ВСУ держат оборону в Артемовске с августа 2022 года. 7 марта в Донецкой народной республике заявляли о контроле над половиной города. Власти Украины собираются продолжать оборону Артемовска.