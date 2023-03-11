СМИ: Россия адаптировала ракетные атаки для «ударов возмездия» по Украине

За последние месяцы Вооруженные силы РФ увеличили промежутки между ракетными атаками, следствием чего является возможность за раз использовать большее число снарядов. Одновременный выпуск множества целей для украинских систем ПВО приводит к тому, что ракеты становится сложнее перехватить, указывает CNN.

«За последние шесть месяцев или около того наметилась тенденция к увеличению промежутков между ракетными налетами, но при этом одновременно используется больше ракет, чтобы обороне было сложнее перехватить их все», — заявил в разговоре с телеканалом научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных служб Джастин Бронк. При этом, по его словам, «есть опасения, насколько эффективно Украина сможет противостоять таким бомбардировкам».

По мнению старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований Дугласа Барри, в ходе спецоперации Вооруженные силы РФ используют сочетание дозвуковых крылатых ракет, высокоскоростных аэробаллистических ракет «Кинжал», а также других средств противодействия. «Россия, вероятно, разработала уникальную ракету, чтобы легче нацеливаться на критически важную инфраструктуру <…> [ее] скорость в сочетании с неустойчивой траекторией полета ракеты и высокой маневренностью может усложнить перехват», — резюмировали в материале.

В ночь на 9 марта ПВО Украины не смогли перехватить ни одну ракету «Кинжал» во время массированных ударов по критической инфраструктуре со стороны РФ. По словам представителя Воздушных сил Украины Юрия Игнатова, с подобными атаками за время спецоперации страна еще не сталкивалась. Минобороны РФ назвало атаки «ударом возмездия» за теракт в Брянской области. Применение «Кинжалов» во время ударов вызвало озабоченность Вашингтона изощренным арсеналом Кремля и трудно перехватываемым ядерным оружием, которого нет у Соединенных Штатов и их союзников, писала газета The Washington Post.