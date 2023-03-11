Мобилизация: последние новости на сегодня 11 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 11 марта 2023, в материале «Рамблера».

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Будет ли вторая волна мобилизации: отвечает Минобороны

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В Минобороны России отреагировали на появившуюся в интернете информацию о возможности возобновления мобилизации, сообщает «Федерал пресс».

В военном ведомстве заявили, что отмечается рост количества обращений россиян, обеспокоенных возможностью возобновления призыва в рамках частичной мобилизации. Однако никаких дополнительных мероприятий не проводится и не планируется.

В ведомстве в случае возникновения вопросов о мобилизации посоветовали обращаться за разъяснением на горячую линию. Получить консультацию можно круглые сутки.

Так, за прошедшую неделю горячая линия приняла более 50 звонков от взволнованных граждан по вопросам частичной мобилизации. За все время, что работает линия, специалисты рассмотрели больше 12 тысяч обращений.

Не только мобилизованные, но и все участники СВО получат новую льготу. Решение Мишустина

Кабмин России изменил условия предоставления льготных кредитов по программам «Семейная ипотека», «Льготная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «IT-ипотека», сообщает konkurent.ru со ссылкой на подписанное поставленное главы правительства Михаила Мишустина.

Нововведения затронут тех, кто был призван в Вооруженные силы в ходе частичной мобилизации, и тех, кто участвует в специальной военной операции. Для них по «Льготной ипотеке» приостанавливается действие нормы о предельном сроке государственной регистрации прав на индивидуальные дома, в рамках «Дальневосточной ипотеки» – о предельном сроке регистрации по адресам построенных или приобретенных жилых помещений.

Кроме того, участники «Льготной ипотеки», «Семейной ипотеки», «Дальневосточной ипотеки» и «IT-ипотеки» могут оформить ипотечные кредиты, покупая жилье, которое входит в состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов. Сделки с такой недвижимостью будут разрешаться при условии, что пайщики являются первыми собственниками этих помещений.

Что касается семей с детьми-инвалидами, то отныне в субъектах, где невозможно приобрести жилье в новостройках, этим семьям разрешат покупку недвижимости на вторичном рынке в рамках «Семейной ипотеки».

Калининградские мобилизованные предстанут перед судом за дезертирство в ЛНР

Завершено расследование уголовного дела военного следственного отдела СКР по Подольскому гарнизону, которое было инициировано после побега восьми военнослужащих из Калининградской области с военной службы.

Они оставили полевой лагерь в Луганской Народной Республике в руках с оружием, после чего прибыли в Подмосковье. Там беглецы добровольно пришли в правоохранительные органы. Они заявили, что бежали из-за плохих условий службы. Кроме того, по словам мужчин, они не были подготовлены к боевым действиям. Следствие с ними не согласилось.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что в ночь на 22 декабря прошлого года один из фигурантов узнав, что начальствующий состав собирается объявлять о перемещении личного состава на передний край, рассказал об этом подельникам. Они решили сбежать с места дислокации, взяв с собой три автомата и три пулемета.