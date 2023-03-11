«У людей настрой боевой, все хотят идти дальше. Также смотрим на других ребят, которые работают, радуемся за их успехи. Конечно, за год много что поменялось в лучшую сторону: многие ошибки мы учли, многими ошибками нас научили. Двигаемся потихоньку к цели», - рассказал наводчик миномета Сергей.