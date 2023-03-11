Президент Финляндии назвала возможный способ помочь Киеву

Финляндия вместе с другими партнерами готова рассмотреть вопрос о предоставлении Киеву старых истребителей, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление финского лидера Санну Марин.

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Об этом она сообщила во время поездки на Украину в сопровождение министра окружающей среды Марии Охисало. Речь идет об истребителях-бомбардировщиках F-18, которые Финляндия использует для своей обороны. По словам Марин, вопрос находится на ранней стадии проработки. Кроме того, необходимо выяснить, какая требуется подготовка по передаче самолетов Киеву.

Отмечается, что в Хельсинки приняли решение о приобретении новых военных самолетов. Власти намерены купить 64 F-35 американского производства.

Напомним, финские власти направили Украине 29 млн евро в качестве гуманитарной помощи.