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9 минут назад

Президент Финляндии назвала возможный способ помочь Киеву

Елена Прошина

Финляндия вместе с другими партнерами готова рассмотреть вопрос о предоставлении Киеву старых истребителей, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление финского лидера Санну Марин.

Президент Финляндии назвала возможный способ помочь Киеву
Фото: ТАССТАСС

Об этом она сообщила во время поездки на Украину в сопровождение министра окружающей среды Марии Охисало. Речь идет об истребителях-бомбардировщиках F-18, которые Финляндия использует для своей обороны. По словам Марин, вопрос находится на ранней стадии проработки. Кроме того, необходимо выяснить, какая требуется подготовка по передаче самолетов Киеву.

Отмечается, что в Хельсинки приняли решение о приобретении новых военных самолетов. Власти намерены купить 64 F-35 американского производства.

Напомним, финские власти направили Украине 29 млн евро в качестве гуманитарной помощи.

США и Евросоюз дали обещание по Украине

Ранее Киев обратился к Хельсинки за финансовой поддержкой. 14 млн из этой суммы пойдут на поддержку Украины в сфере образования, окружающей среды и радиационной безопасности. Также деньги будут выделены на восстановление инфраструктуры.

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