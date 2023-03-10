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12 минут назад

Фрегат «Адмирал Горшков» второй раз пересек экватор

Lenta.ru

Многоцелевой фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» второй раз за время дальнего похода пересек экватор. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

Фрегат «Адмирал Горшков» второй раз пересек экватор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" совершил пересечение экватора в Индийском океане, двигаясь в северном направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первое пересечение экватора состоялось в феврале.

Как уточнили в пресс-службе, за время дальнего похода фрегат прошел три океана, пять морей и две проливных зоны. С момента выхода из Североморска моряки прошли более 16,1 тысячи морских миль.

Фрегат дальней морской и океанской зоны «Адмирал Горшков» является головным кораблем проекта 22350. Фрегат вошел в состав Военно-морского флота России в 2018 году. «Адмирал Горшков» получил универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14, который может нести ракеты «Оникс», «Калибр-НК и «Циркон».

В феврале Минобороны России сообщило, что фрегат «Адмирал Горшков» в ходе выполнения задач дальнего похода выполнил артиллерийские стрельбы по цели в Атлантическом океане.

В январе стало известно, что «Адмирал Горшков» отработал организацию нанесения удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели в Западной Атлантике.

Армия,Минобороны России,
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