Франция и Британия помогут Киеву в контрнаступлении

Франция и Великобритания выразили готовность помочь Украине при контрнаступлении на Россию. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести», — заявил Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьером Британии Риши Сунаком в Париже, подводя итоги 36-го франко-британского саммита.
Трансляция велась на официальном youtube-канале британского издания The Independent.