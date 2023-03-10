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55 минут назад

Франция и Британия помогут Киеву в контрнаступлении

Ura.Ru

Франция и Великобритания выразили готовность помочь Украине при контрнаступлении на Россию. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Франция и Британия помогут Киеву в контрнаступлении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести», — заявил Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьером Британии Риши Сунаком в Париже, подводя итоги 36-го франко-британского саммита.

Трансляция велась на официальном youtube-канале британского издания The Independent.

Армия,СВО,Эммануэль Макрон,
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