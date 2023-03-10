Франция и Британия помогут Киеву в контрнаступлении

«Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести», — заявил Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьером Британии Риши Сунаком в Париже, подводя итоги 36-го франко-британского саммита.