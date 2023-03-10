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20 минут назад

Минобороны РФ: США не остановили работу биолабораторий на Украине

Ura.Ru

Действие украинских биолабораторий в США не было приостановлено. Об этом свидетельствуют документы, попавшие в распоряжение Минобороны РФ. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Этого не произошло вопреки заявлению представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

Минобороны РФ: США не остановили работу биолабораторий на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Джон Кирби подтвердил наличие американских биолабораторий на Украине, указав при этом, что они были оставлены персоналом и — цитата — „деактивированы“ до начала специальной военной операции», — рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Сообщение опубликовано министерством в Telegram.

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