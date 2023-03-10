Действие украинских биолабораторий в США не было приостановлено. Об этом свидетельствуют документы, попавшие в распоряжение Минобороны РФ. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Этого не произошло вопреки заявлению представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби.