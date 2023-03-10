Мобилизация: последние новости на сегодня 10 марта 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 10 марта 2023, в материале «Рамблера».
В России предлагают прекратить кредитные обязательства родителям погибших военных
Родителей и усыновителей участников боевых действий на Украине предлагают освободить от кредитных обязательств. Соответствующую инициативу выдвинет рабочая группа по вопросам СВО, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии «Единая Россия».
В настоящий момент группа обсуждает идею вместе с Министерством обороны РФ и Банком России. Уточняется, что подобная мера поможет избавить родственников военнослужащих от неудобств, связанных с кредитными обязательствами.
Издание напоминает, что сегодня не все близкие участников боевых действий на Украине попадают под действие закона о кредитных каникулах. Поэтому при гибели солдата или получении тяжелой формы инвалидности его кредитные обязательства гасятся, а весь долг может перейти другим созаемщикам, например, отцу или матери. Новый законопроект устранит эту проблему.
В России расширят права военных на служебное жилье
Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и члены их семей получат право пользоваться занимаемым служебным жильем, а также получать денежную компенсацию при его аренде. Соответствующий законопроект подготовило правительство РФ, передает «Парламентская газета» со ссылкой на Telegram-канал кабинета министров.
Эта мера также коснется военнослужащих, семьи которых не смогут последовать к месту службы. Например, в местность, где сложно или невозможно обеспечить условия пребывания родственников. Список таких районов составит правительство.
В Воронежской области добровольных участников СВО уравняют в правах с мобилизованными
Добровольцы и мобилизованные из Воронежской области могут претендовать на равные по условиям региональные льготы и разовую выплату 120 тысяч рублей. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
По его словам, он уже дал поручение подготовить документы, которые уравняют в правах добровольцев и мобилизованных. Им будет положена единоразовая выплата в 120 тысяч рублей и региональные льготы, включая льготы для членов их семей.