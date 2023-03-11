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21 минуту назад

В Финляндии допустили поставки истребителей Украине

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе визита в Киев заявила, что Хельсинки могут обсудить передачу Украине истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, которые стали выпускать в 1970-х. Ее слова приводит Yle.

В Финляндии допустили поставки истребителей Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Марин допустила поставки истребителей Hornet Украине и подчеркнула, что Хельсинки также могут обсудить необходимую подготовку военных для этого. По ее словам, переговоры по этому вопросу находятся на ранней стадии. Кроме того, для решения ситуации потребуется партнерство на международном уровне.

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Истребители поступили на вооружение Финляндии поступили в 1995-2000 годах. Согласно данным ВВС страны на 2018 год, Хельсинки обладали 62 Hornet. Финляндия также заключила договор с американской компанией Lockheed Martin на поставку 64 истребителей F-35.

Ранее сообщалось, что Марин приедет в Киев 10 марта для обсуждения помощи Украине. Отмечалось, что политики рассмотрят вопросы военной, финансовой, дипломатической и политической поддержки страны.

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