Вертолет ВМС Индии совершил аварийную посадку на воду

Вертолет ВМС Индии ALH Mk-III совершил аварийную посадку на воду у побережья Мумбаи, экипаж сумел покинуть кабину. Об этом сообщает The Indian Express.
По данным издания, летчики доставлены на вертолетную базу ВМС INS Shikra для медицинского осмотра.
Отмечается, что вертолет остался на плаву и сейчас готовится операция по его спасению. Начато расследование происшествия.
ALH — индийский многоцелевой вертолет производства Hindustan Aeronautics Limited. ВМС Индии Индии имеют на вооружении три эскадрильи ALH Mk-III.
Ранее сообщалось, что российский вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Воронежской области.
На кадрах видно, как Ми-8 цепляется за линию электропередач, после чего совершает длинный разворот и зависает в воздухе, чтобы совершить посадку.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что во время инцидента никто не пострадал.