Вертолет ВМС Индии совершил аварийную посадку на воду

Вертолет ВМС Индии ALH Mk-III совершил аварийную посадку на воду у побережья Мумбаи, экипаж сумел покинуть кабину. Об этом сообщает The Indian Express.

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По данным издания, летчики доставлены на вертолетную базу ВМС INS Shikra для медицинского осмотра.

Отмечается, что вертолет остался на плаву и сейчас готовится операция по его спасению. Начато расследование происшествия.

ALH — индийский многоцелевой вертолет производства Hindustan Aeronautics Limited. ВМС Индии Индии имеют на вооружении три эскадрильи ALH Mk-III.

Ранее сообщалось, что российский вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Воронежской области.

На кадрах видно, как Ми-8 цепляется за линию электропередач, после чего совершает длинный разворот и зависает в воздухе, чтобы совершить посадку.