Евросоюз решил передать все свои боеприпасы Украине

Европейский союз (ЕС) нашел способ поставить Украине боеприпасы быстрее, план уже готовится к утверждению, пишет Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

Согласно инициативе, страны Евросоюза должны будут в ближайшее время передать Киеву все, что у них есть, а заказы на новые снаряды сделать до начала мая 2023 года.

В Брюсселе считают, что крупные заказы на боеприпасы снизят цену на них и ускорят доставку. Однако еврочиновники осознают, что военной промышленности потребуются меры поддержки.