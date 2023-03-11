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36 минут назад

Евросоюз решил передать все свои боеприпасы Украине

Lenta.ruиещё 3

Европейский союз (ЕС) нашел способ поставить Украине боеприпасы быстрее, план уже готовится к утверждению, пишет Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

Евросоюз решил передать все свои боеприпасы Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно инициативе, страны Евросоюза должны будут в ближайшее время передать Киеву все, что у них есть, а заказы на новые снаряды сделать до начала мая 2023 года.

В Брюсселе считают, что крупные заказы на боеприпасы снизят цену на них и ускорят доставку. Однако еврочиновники осознают, что военной промышленности потребуются меры поддержки.

Ранее австрийское издание Exxpress со ссылкой на исследование института INSA сообщило, что подавляющее большинство граждан Австрии выступили против вступления страны в НАТО. И число таковых увеличилось после начала российской спецоперации.

Армия,НАТО,ЕС,
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