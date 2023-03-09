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16 минут назад

Мобилизация: последние новости на сегодня 9 марта 2023 о частичной мобилизации в России

Елена Прошина

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 9 марта 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 9 марта 2023 о частичной мобилизации в России
Фото: ТАССТАСС

Пенсионер из Копейска стал волонтером, чтобы повидать в части своего мобилизованного сына

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63-летний пожилой житель Копейска начал возить гуманитарную помощь солдатам, сообщает «Газета.ру».

Таким образом, пенсионер рассчитывал увидеть своего сына, который был мобилизован в рамках специальной военной операции. Он отправился на фронт в сентябре пришлого года. Его отец попытался стать добровольцем, однако из-за возраста ему было отказано. Тогда он нашел волонтеров, которые доставляют служащим военную помощь, и начал помогать им, с надеждой увидеть сына.

Недавно отец и сын встретились. Военнослужащий отдал родителю медаль «За отвагу», которую получил ранения на фронте и попросил передать ее матери. Отец в свою очередь передал письма школьников, которые учатся в том же учебном заведении, в котором учился и он.

В США считают, что военный эффект от частичной мобилизации в России проявится весной-летом

Американская разведка считает, что полный эффект от частичной мобилизации, которая была объявлена президентом РФ в 2022 году, проявится весной или летом, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет разведывательного сообщества США.

Документ был представлен на слушаниях в специальном комитете по разведке Конгресса.

Всем участникам СВО хотят полностью отменить пени за неуплату ЖКУ

Как ожидается, все участники специальной военной операции перестанут платить пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг, сообщают «Известия».

Кабмин России поддержал соответствующий проект закона. Документ внесли в Госдуму прошлой осенью, в феврале этого года законопроект был принять депутатами в первом чтении.

Зампредседателя комитета Думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что ко второму чтению необходимо прописать регламент компенсации бизнесу недополученных средств.

Отмечается, что это не очень затратная для сферы жилищно-коммунального хозяйства мера. Если даже все участники спецоперации перестанут оплачивать коммунальные платежи, сумма вряд ли превысят 100 млн рублей.

Армия,Украина,Госдума,
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