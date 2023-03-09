СМИ сообщают о взрыве в Киеве

Украинские СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что в столице Украины Киеве прозвучал взрыв. Вероятно, удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, предполагают в прессе. Воздушня тревога по-прежнему звучит по всей территории Украины.

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В некоторых регионах сразу же после взрывов начались как аварийные, так и превентивные отключения электричества. Агентство ТСН пишет о нескольких взрывах в Киеве. Других подробностей не приводится. О взрывах сообщалось в Винницкой, Сумской и Тернопольской областях.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепре, Луцке, Ровно, во Львовской и Харьковской областях. 10 октября Вооруженные силы России начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины.